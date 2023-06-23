Среди депутатов Сейма — все меньше Янисов

В 14-м Сейме число депутатов, носящих традиционное имя Янис — самое маленькое по сравнению с другими созывами парламента с момента восстановления независимости, подсчитало агентство LETA.

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В 14-м Сейме — семь Янисов. Так мало мужчин, носящих это имя, в Сейме с начала 90-х годов не было никогда.

Больше всего Янисом было в 7-м Сейме — 16. В Верховном Совете Латвии и 6-м Сейме было по 14 Янисов, в 11-м и 13-м Сеймах по 13. В 12-м Сейме работали 12 депутатов по имени Янис, а в 5-м, 8-м и 9-м Сейме было по 10 парламентариев с этим именем. Скуден на Янисом был 10-й Сейм — всего девять депутатов с этим именем

Всего с 1990 года депутатами парламента работали 63 Яниса.

Янис с самым продолжительным сроком пребывания в качестве члена Сейма — это Янис Урбанович ("Согласие""). Он не был избран в 14-й Сейм, но до этого работал в девяти

созывах парламента. Второе место по количеству созывов занимает Янис Рейрс ("Новое Единство"), который был представлен в семи созывах Сейма. Экс-депутат Янис Адамсонс ("Согласие", ранее Латвийская Социал-демократическая рабочая парти) работал в шести созывах Сейма, а Янис Вуканс (Союз "зеленых" и крестьян), Янис Домбрава (Национальное объединение), Янис Лагздиньш (Народная партия) и Янис Тутинс("Согласие") — в пяти каждый. Лагздиньш также был членом Верховного Совета.