Среди групп риска Covid-19 наименее активно прививаются люди старше 90 лет

На 25 июля самый большой охват вакцинации среди разных групп риска в Латвии был среди медиков - там от Covid-19 привиты 84%. Затем идут работники и клиенты центров социального ухода с 72%, сообщает Бюро вакцинации.

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Среди людей с хроническими заболеваниями хотя бы одну дозу вакцины получили 55,35%, а среди работников сферы образования привились 60%.

В группе риска лиц старше 70 лет охват вакцинации составляет 46%. Среди лиц старше 18 лет больше всего привитых жителей в группе от 70 до 79 лет - 58%. Самый низкий показатель вакцинации зафиксирован среди людей старше 90 лет - в этой группе привились только 30%. В остальных возрастных группах старше 18 лет привиты от 43 до 50 процентов жителей.

Среди подростков в возрасте от 16 до 17 лет привиты 30%, а в возрасте от 12 до 15 лет - 15%.