Среди рекомендованных Минздравом мер безопасности могут быть и ограничения на перемещение
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Хотя Минздрав по отдельности не будет предлагать никаких конкретных ограничений, среди рекомендованных направлений будут и ограничения на передвижение, заявил журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Он уточнил, что ожидаемые ограничения могут быть связаны с обеспечением удаленной работы, доступом к услугам, ограничением передвижения, мерами контроля и коммуникации, а также мерами финансовой поддержки. Также нужно думать о том, "что будет с учебными заведениями", сказал министр.

Отвечая на вопрос об ограничениях, министр заявил, что является "министром здравоохранения, а не министром ограничений", добавив, что Минздрав может только рекомендовать, но правительство и министерства должны вместе работать над конкретными решениями.

Говоря об ограничениях на передвижение, которые, например, в других странах запрещают передвижение между самоуправлениями в определенных ситуациях, Павлютс сказал, что это одна из групп ограничений, используемых во всем мире, но она требует больших ресурсов и поддержки граждан, а также механизмов контроля.

Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков заявил, что распространение Covid-19 может быть ограничено, если люди в обществе, особенно в семьях и на рабочем месте, будут сознательно соблюдать существующие требования эпидемиологической безопасности. Он не настаивает на введении новых ограничений ни в одной из сфер.

Перевощиков напомнил, что болезнь передают люди, находящиеся в тесном контакте друг с другом. Из 12 случаев британского штамма Covid-19 семь имели место в семьях и два на рабочем месте, один в дошкольном учреждении и еще в двух случаях источник не был выявлен.

По его словам, в настоящее время абсолютно все сотрудники, специфика работы которых позволяет, должны работать удаленно, а в компаниях, где необходимо работать лицом к лицу, должна быть исключена всякая возможность для людей собираться в общих помещениях. Перевощиков советует работодателям тщательно анализировать, соблюдаются ли все существующие требования эпидемиологической безопасности, и внимательно следить за ними на регулярной основе.

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LETA

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LETA

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Юрий Перевощиков министерство здравоохранения Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Даниэл Павлютс
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