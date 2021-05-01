Среди столиц балтийских стран самый дешевый бензин и дизельное топливо были в Риге

На прошлой неделе цены на топливо в Риге и Таллине не изменились, а в Вильнюсе выросли, свидетельствуют данные агентства LETA.

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В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллине, а самый дешевый в Риге. Цены на дизельное топливо в Таллине и Вильнюсе были одинаковыми, а в Риге оно было дешевле.

В Риге на АЗС "Circle K" цена бензина 95-ой марки не изменилась и в пятницу составляла 1,287 евро за литр, цена дизельного топлива также осталась стабильной и составляла 1,187 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 4,3% до 1,289 евро за литр, а цена на дизельное топливо выросла на 6,5% до 1,199 евро за литр.

При этом цены на бензин 95-ой марки и дизельное топливо на АЗС "Circle K" в Таллине стабильны третью неделю подряд и составляют 1,389 евро и 1,199 евро за литр соответственно.

На этой неделе цены на автогаз в Риге и Вильнюсе не изменились и в пятницу составили 0,645 евро и 0,599 евро за литр соответственно. В Таллине автогаз подешевел на 1,5% и стоил 0,66 евро за литр.