Среднее количество сделанных за сутки тестов на Covid-19 продолжает увеличиваться

В Латвии продолжает расти среднее количество проведенных за сутки тестов на Covid-19, свидетельствуют расчеты агентства LETA.

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На прошедших выходных среднее количество сданных за сутки анализов на Covid-19 за период с выявления первого случая заболевания в марте превысило 700.

С 25 марта Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) публикует данные о всех проведенных тестах на Covid-19, поэтому общее количество включенных в статистику проверок увеличилось по сравнению с началом марта, когда в нее не включались анализы, проведенные, например, в E.Gulbja laboratorija.

Наибольшее количество проведенных за сутки тестов было в прошлую пятницу, 17 апреля, когда жители Латвии сдали 1860 анализов на Covid-19.

Значительное уменьшение количества сданных анализов было зафиксировано на пасхальных выходных. Например, 13 апреля тесты на Covid-19 сдали всего 242 человека.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 12 новых случаев заражения Covid-19.