Среднестатистический одинокий житель Латвии - молодая замужняя рижанка со средней зарплатой

58% жителей Латвии сообщили, что в течение последнего года чувствовали себя одинокими, а каждый третий чувствует себя одиноким регулярно, сообщает Институт корпоративной устойчивости и ответственности, по заказу которого исследовательская компания Kantar провела опрос.

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Вопреки общепринятому мнению, что самыми одинокими являются пожилые люди, опрос показал, что чаще всего одинокими себя чувствовали молодые люди от 18 до 29 лет.

Согласно данным опроса, среднестатистический одинокий житель Латвии - это женщина в возрасте от 18 до 29 лет, она живет в Риге или окрестностях столицы, состоит в партнерских отношениях или замужем, но у пары нет детей. Она работает штатным сотрудником или специалистом и получает на руки 701 евро и больше.

“Одиночеству молодых людей в значительной степени способствует век компьютеризации, ведь сейчас значительная часть коммуникации происходит в социальных сетях. Технологии создали иллюзию, что мы можем постоянно находиться на связи друг с другом, поэтому очное общение нередко считается лишним. К сожалению, это усиливает, а не уменьшает чувство одиночества и изоляции. Этому ощущению способствует и работа из дома. С одной стороны, хорошо, что рабочая среда стала такой гибкой, с другой – удаленная работа подходит не всем”, – отмечает руководитель Института корпоративной устойчивости и ответственности Даце Хелмане.

Исследование показало, что самыми одинокими себя чувствуют люди, получающие от 701 евро в месяц на руки и больше, это почти половина опрошенных. Зато чем ниже доходы, тем реже человек чувствует себя одиноким.

Хелмане отметила, что хроническое одиночество - это не только эмоциональная проблема. Оно может ослабить иммунитет человека, способствовать сердечно-сосудистым заболеваниям и ухудшить качество сна. Она отметила, что это важно для бизнеса, так как человек, который себя хорошо чувствует, может дать бизнесу больше, чем тот, кому плохо. Одиночество стало центральной темой Недели ответственного бизнеса, которая проходит с 8 по 12 июня.