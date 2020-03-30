Средний процентный прирост новых пациентов Covid-19 во всех странах Балтии аналогичен

Средний ежедневный процентный прирост новых пациентов Covid-19 во всех странах Балтии аналогичен, свидетельствуют расчеты агентства LETA.

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В Латвии первый заболевший выявлен 2 марта. В первые дни количество заболевших Covid-19 по сравнению с предыдущим днем увеличивалось даже на 67%, однако в среднем за весь период прирост составил 19%, на прошлой неделе - 8-12%.

В Литве первый случай заболевания выявлен 28 февраля, количество зараженных ежедневно растет в среднем на 19%, учитывая первые дни со скачками на 50-67%. На прошлой неделе увеличение количества заболевших составляло 10-21%.

В Эстонии, где первый случай заражения выявлен 27 февраля, среднее увеличение количества новых случаев Covid-19 составляет 18% в день. В Эстонии количество заболевших росло быстрее в начале распространения болезни и во вторую неделю, составив 62%. На позапрошлой неделе рост количества новых случаев составил 8-13%, на прошлой неделе 25%.