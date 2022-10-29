"Средний" русскоязычный житель Латвии на восемь лет старше "среднего" латыша

В то же время нет оснований считать, что динамика рождаемости у представителей разных национальностей, проживающих в Латвии радикально отличается, заявила агентству LETA ассоциированный профессор Рижсской высшей школы экономики и исследователь демографии Зане Варпиня.

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По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), удельный вес нацменьшинств в латвийском обществе — таков:

русские — 24,2%

белорусы — 3,1%

украинцы — 2,2%

поляки — 1,9%

литовцы — 1,1%.

При этом средний возраст латышей — 40,5 лет. "Средние" представители нацменьшинств — старше. Средний возраст латвийского русского — 48,4 года, белоруса — 56,4 года, украинца — 53,4 года, поляка — 52,1 год, литовца — 52,1 год.

Варпиня отмечает, что при этом нужно учитывать, что этническая принадлежность — это частично вопрос выбора. Кто-то пользуется правом не указывать национальность. Детям, например, записывают национальность одного из родителей или не записывают вообще. Дети из смешанных семей часто записываются по национальности одного родителями. В смешанных семьях, если только один из родителей латыш, то часто соответствующую национальность записывают и ребенку, считает профессор. Это тоже может быть одним из объяснений того, что средний возраст представителей нацменьшинстве старше, чем у латышей, ведь смешанных семей в Латвии много.

Также профессор предполагает, что разница в "среднем возрасте" латышей и представителей иных национальностей может быть связана с разной ситуацией в сфере эмиграции. Варпиня признала, что ей неизвестно точно, сколько представителей каждой национальности сделали выбор в пользу эмиграции, но можно осторожно предположить, что нелатыши уезжают чаще. Поскольку исследования показывают, что чувство привязанности к Латвии у русских жителей меньше, поэтому они могут чаще эмигрировать и уже не возвращаться. К тому же на отъезд из страны чаще решаются люди молодого возраста. И это еще одна причина солидного "среднего возраста" нацменьшинств.

Если посмотреть на распределение населения по возрастно-этническим группам, то представители всех национальностей находится во всех возрастных группах, но чем младше группа — тем меньше представителей нацменьшинств. По мнению Варпини, просто нет оснований предполагать, что именно рождае у разных

национальностей кардинально отличается. Дело в ином. Если среди женщин детородного возраста меньше представительниц нацменьшинств, то, соответственно, и меньше рождается детей других национальностей.

Как уже сообщалось, в последние годы число латышей в Латвии снижается в абсолютных цифрах, но удельный вес в обществе — повышается. Это следует из обзора ЦСУ за 2022 год.

В начале этого года в Латвии проживали 1 182 латыша, с 2011 года число представителей титульной нации уменьшилось на 74 300 человек.

В то же время удельный вес латышей возрос. Если в 2011 году в Латвии было 60,5% латышей, то в 2022 году удельный вес возрос до 63%.