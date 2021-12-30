Средний уровень заболеваемости Covid-19 превышен в 15 самоуправлениях

Средний уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии превышен как минимум наполовину уже в четырех самоуправлениях, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Двухнедельная кумулятивная заболеваемость в Латвии увеличилась до 557,4 случая на 100 000 населения. По расчетам агентства LETA, в Вентспилсском крае заболеваемость увеличилась до 1011,4 случая, в Марупском крае — до 889,6 случая, в Мадонском крае — до 857,4 случая, а в Кекавском крае — до 837,8 случая на 100 000 жителей.

В целом средний уровень заболеваемости по стране превышен в 15 самоупралениях. Помимо упомянутых выше самоуправлений он превышен также в Вентспилсе, Лиепае, Ропажском, Адажском и Саласпилском краях, в Елгаве, в Риге, в Саулкрастском и Диенвидкурземском краях, а также в Юрмале и Валмиерском крае.

Больше всего новых случаев Covid-19, выявленных за минувшие сутки, зарегистрировано в Риге — 462 из 1246 случаев (37%).

В Марупском крае выявлено 55 новых случаев Covid-19, в Лиепае — 49, в Огрском крае — 41, в Елгавском и Лимбажском краях — по 39, в Кекавском крае — 38, в Мадонском крае — 37, в Лаугавпилсе — 36, в Вентспилсе — 35. В остальных самоуправлениях количество заболевших меньше.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели выявлено в Риге — 4090 человек. В Лиепае заболел 491 человек, в Елгаве — 377, в В Даугавпилсе — 360, в Юрмале и Огрском крае — по 267, в Марупском крае — 292, в Валмиерском крае — 291, а в Вентспилсе — 270 человек.

Среди заболевших за минувшие сутки 256 человек входят в возрастную группу от 30 до 39 лет, 285 попадают в группу от 40 до 49 лет, 182 человека — в группу от 50 до 59 лет. В других возрастных группах число заболевших меньше.