Средний уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии превышен в 10 самоуправлениях

Средний уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии в настоящее время превышен в 10 самоуправлениях. В их числе Адажский и Марупский края, где уровень заболеваемости превышает 2000 случаев на 100 000 жителей. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии повысился до 1157,5 случая на 100 000 населения. По оценкам агенства LETA, в Марупском крае заболеваемость достигла 2437,2 случая на 100 000 жителей. В Адажском крае этот показатель составляет 2134 случаев на 100 000 жителей.

Помимо упомянутых выше самоуправлений, средний уровень заболеваемости по стране превышен также в Ропажском и Кекавском краях, в Риге, Юрмале, в Олайнском, Огрском, Валмиерском краях и в Даугавпилсе.

Самый низкий уровень заболеваемости сейчас наблюдается в Латгалии — в Вараклянском, Ливанском, Лудзенском, Краславском и Резекненском краях.

Больше всего новых случаев Covid-19, выявленных за минувшие сутки, зарегистрировано в Риге — 1148 из 2628 случаев (44%). В Даугавпилсе выявлено 128 новых случаев Covid-19, в Марупском крае — 119, в Огрском крае — 91, в Юрмале — 86, в Валмиерском крае — 80, в Елгаве — 71. В остальных самоуправлениях количество заболевших меньше.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели выявлено в Риге — 9693 человека. В Даугавпилсе заболело 940 человек, в Марупском крае — 800, в Огрском крае — 708, в Юрмале — 653, в Валмиерском крае — 609, в Ропажском крае — 580, Елгаве — 571 человек.

Среди заболевших за минувшие сутки 601 человек входит в возрастную группу от 10 до 19 лет, 417 человек попадают в группу от 30 до 39 лет, 402 человека — в группу от 40 до 49 лет. В других возрастных группах число заболевших меньше.

За последние две недели наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 39 лет — 4169 человек.