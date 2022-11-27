Средний возраст жителей Латвии увеличился до 43-х лет

Средний возраст населения в Латвии увеличился с почти 32 лет в 1925 году до 43 лет в 2021 году. Как и в других странах Европы, в Латвии продолжается старение населения, информирует Центральное статистическое управление (ЦСУ).

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Данные ЦСУ показывают, что в прошлом году в Латвии средний возраст мужчин был на шесть лет моложе, чем у женщин, тогда как в 1925 году эта разница составляла всего 1,5 года.

Если в 1925 году половина мужчин в Латвии была моложе 27 лет, а половина женщин — моложе 31 года, то на начало 2021 года около 50% мужчин были моложе 39 лет, а каждая вторая женщина - в возрасте до 47 лет.

С 2004 года в Латвии доля населения в возрасте 65 лет и старше выше, чем доля детей и подростков в возрасте до 14 лет. Это означает, что в будущем будет меньше численность населения трудоспособного возраста и возрастут демографические проблемы.

На начало 2021 года в Латвии на 1000 жителей в возрасте от 15 до 64 лет приходилось 253 ребенка в возрасте до 14 лет и 329 жителей старше 65 лет, тогда как в 1989 году их было 320 и 176 соответственно.

По данным ЦСУ, во времена первого независимого латвийского государства небольшую долю пожилых людей (менее 10%) в возрасте старше 65 лет можно объяснить последствиями Первой мировой войны, а также гораздо более низкой ожидаемой продолжительностью жизни в то время. В 1924 году средняя продолжительность жизни в Латвии составляла 53,8 года, что на 21 год короче, чем сегодня.

Более четверти населения старше 65 лет на начало 2021 года было в Стренчском, Эргльском, Валкском и Краславском краях, менее 10% - только в Марупском крае, а менее 15% - в Адажском, Бабитском, Гаркалнском, Стопинском, Кекавском и Икшкильском краях.

В 66,4% краях более пятой части жителей являются пожилые люди старше 65 лет. В среднем 21% населения Латвии в начале прошлого года было старше 65 лет.

На начало 2021 года в Латвии было 10 краев, где средний возраст населения составляет менее 40 лет. Самый молодой - Марупский край (срежний возраст жителей - 33,1 года), а самые старые - Краславский и Стренчский края со средним возрастом населения 47,4 года. В 70% краев средний возраст выше, чем в среднем по Латвии. Средний возраст в Латвии - 42,8 года.

ЦСУ указывает, что с уменьшением смертности, особенно младенческой и детской, улучшением жилищных условий и медицинских услуг, значительно увеличилась ожидаемая продолжительность жизни населения. При этом он по-прежнему остается одним из самых низких среди стран ЕС.

В 2020 году ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Латвии составила 70,4 года, женщин - 79,5 лет. Мужчины в Латвии живут примерно на 8-12 лет меньше, чем женщины.

В Литве и Латвии разница в продолжительности жизни мужчин и женщин (по данным за 2020 год) составила более девяти лет — это самый большой показатель в ЕС. В Эстонии и Польше разница в возрасте тоже превышает восемь лет, тогда как в среднем по Евросоюзу она составляет 5,5 года.