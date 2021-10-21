В Латвии средняя продолжительность брака до развода– 13,3 года. В последние годы она стала немного меньше, но за последние 50 лет — выросла почти на 40%. Об этом говорят данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

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50 лет назад женились чаще, но и чаще разводились. В 1970-1990 годы на тысячу жителей в среднем заключалось 10 браков и происходило 5 разводов в год.

После восстановления независимости Латвии сократилось количество браков и количество разводов — в год на тысячу жителей в среднем стали заключать 5 браков, происходило 3 развода. При этом в 1992 году количество разводов резко выросло — замена советских паспортов на латвийские вдохновила многих официально расторгнуть брак.

Перед началом кризиса, в 2006-2007 годы, вместе с хорошей экономической ситуацией выросло количество браков, после кризиса оно резко упало.

В 2011 количество разводов снова увеличилось — потому что расторгнуть брак стало разрешено не только в суде, но и у нотариуса.

С начала пандемии в 2020 году количество браков также сократилось — из-за ограничений на собрания многие пары откладывали церемонию бракосочетания.

А что сейчас?



По сравнению с другими странами Евросоюза (ЕС), в Латвии довольно высокий уровень заключения браков — 6,7 на тысячу жителей. Латвия вместе с Румынией занимает третье место, после Литвы (7 браков на тысячу жителей) и Кипра (8,9 браков на тысячу жителей). В Латвии и Литве также самый высокий уровень разводов в ЕС — 3,1 на тысячу жителей.

Каждый четвертый расторгнутый брак — не дольше 4 лет

В 2020 году в Латвии расторгли 5 206 браков. 23 % — браки продолжительностью в 0–4 года, 24,8 % браков продлились 5–9 лет, а 24,3 % пар развелись после 20 и лет брака и дольше.

В 53,7 % случаев у разведенных пар есть несовершеннолетние дети — всего 4 131 ребенок.

Молодые люди женятся реже



В 2021 году 41% совершеннолетних женщин и 49% совершеннолетних мужчин в Латвии состояли в браке. 62% незамужним мужчинам и 57% незамужним женщинам — до 35 лет. В среднем мужчины заключают первый брак в 32 года, а женщины — в 30 лет.

Каждый год сокращается количество браков в самых молодых возрастных группах. Если в 1970 году в браке состояла почти половина (49,1%) женщин и более четверти (26,1 %) мужчин 20-24 лет, сейчас в этом возрасте состоят в браке только 8,7 % женщин и 3,4 % мужчин.