Средства для непредвиденных случаев увеличены еще на 236,9 млн евро

Правительство во вторник приняло решение увеличить объем cредств для непредвиденных случаев в государственном бюджете на 2022 год еще на 236 922 840 евро.

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Средства необходимы для обеспечения предусмотренного законом об энергетике резерва энергетической безопасности до 31 декабря 2022 года. Финансирование будет выделяться в зависимости от фактических потребностей.

Минфин сообщает, что в настоящее время остаток средств в бюджетной программе на непредвиденные случаи составляет 198,5 млн евро, но поступают все новые запросы на выделение средств.

В законе о государственном бюджете на 2022 год средства на непредвиденные случаи были утверждены в размере 82,57 млн евро, однако позже правительство неоднократно их увеличивало, и в настоящее время объем этой бюджетной программы достигает 1,417 млрд евро.