Средства на непредвиденные расходы увеличили еще на 62,5 миллиона евро

Чтобы повысить обороноспособность Латвии в 2022 году, средства на непредвиденные расходы увеличат еще на 62,5 миллионов евро. Такое решение правительство приняло во вторник, в контексте военного вторжения России в Украину.

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Финансирование будут распределять в соответствии с фактическими потребностями.

В связи со сложившейся геополитической ситуацией в 2022 году запросили еще 62,5 миллиона евро на непредвиденные расходы. В их числе — 56,75 миллионов евро для Министерства обороны, почти четыре миллиона евро для Министерства внутренних дел, 1,15 миллион евро для Министерства юстиции и 605 тысяч евро для Министерства иностранных дел.

Министерства подготовят отдельные проекты распоряжений с подробными разъяснениями и расчетами.

Изначально программу государственного бюджета "Средства на непредвиденные расходы" в законе "О государственном бюджете на 2022 год" утвердили на 82,57 миллиона евро.

В этом году правительство уже дважды увеличивало бюджет на непредвиденные расходы. 6 января – на 300 миллионов евро для борьбы с последствиями Covid-19, а 1 февраля – еще на 250 миллионов евро, в связи с чрезвычайным ростом цен на энергоносители.

В результате бюджет на непредвиденные расходы составит в общей сложности 632,57 млн евро.