Средства на обеспечение медиков питанием остались только на один день

Благодаря поддержке жителей и предпринимателей вовлеченные в борьбу с распространением Covid-19 медицинские работники ежедневно обеспечиваются бесплатным теплым питанием. Однако, чтобы облегчить работу медиков, которые каждый день подвергают себя риску, заботясь о здоровье и безопасности жителей Латвии, еженедельно необходима дополнительная поддержка в размере 20 000 евро. Авторы акции "Стол для своих" обеспокоены тем, что, возможно, акцию придется прервать, так как оставшихся средств хватит только на один день. Жителей Латвии призывают поддержать тех, в чьих руках сейчас будущее страны.

С момента начала акции "Стол для своих" было поставлено более 22 000 порций еды. Цель акции — до окончания объявленного в стране режима чрезвычайной ситуации поддержать вовлеченных в борьбу против распространения Covid-19 медицинских работников, обеспечивая обедами ежедневно по крайней мере 800 медиков.

Обеды поставляются в сотрудничестве с находящимися в простое латвийскими предприятиями общественного питания, таким образом оказывая поддержку также ресторанам и кафе, которые из-за сложившийся в стране ситуации понесли финансовые потери. Расходы на одну порцию составляют 3,50 евро. В акции также принимают участие добровольцы, которые организуют доставку теплого питания работающим в режиме внештатной ситуации врачам и медицинским работникам, в том числе фельдшерам, бригадам неотложной медицинской помощи, а также медикам в мобильных палатках.

Руководитель фонда HOSPISS LV Илзе Неймане-Нешпора подчеркивает, что сейчас наступило время быть едиными и оказать хотя бы минимальную поддержку врачам, сказать своими действиями "спасибо" людям, которые самоотверженно продолжают работать, ограничивая распространение Covid-19.

"Начиная эту инициативу, мы были просто небольшой группой тех, кто хотел хотя бы минимальным образом поддержать людей, которые заботятся о нашем здоровье и безопасности. Однако в короткое время акция получила широкую поддержку и уже сейчас в ее реализацию включилось большое количество предприятий и тех, кто может пожертвовать средства в рамках своих возможностей. К сожалению, сейчас, на 27-й день акции, размер помощи практически иссяк и есть большая вероятность, что акцию придется прервать. С помощью акции были существенно ограничены контакты медиков с другими лицами, что уменьшает риск распространения вируса. Каждый день мы звоним всем возможным партнерам по сотрудничеству, даже друзьям и родным — с просьбой оказать поддержку медикам, однако это не покрывает необходимый размер пожертвований", — говорит автор идеи Илзе Неймане-Нешпора.

Она добавляет: "Нередко приходится слышать скептические замечания от людей, которые не понимают, почему медицинские работники не могут сами себе купить поесть. Однако надо понимать, что 70% обедов поставляется бригадам неотложной медицинской помощи, медикам, которые рискуют своим здоровьем и безопасностью и работают в условиях повышенного стресса, и которые испытывают огромные перегрузки. Поэтому важно не только доставить обед медикам, что зачастую является их единственной возможностью поесть в течение дня, но и показать солидарность с ними, дав медицинским работникам уверенность, что они не одни".

Любой житель или предприятие, желающие включиться в акцию, могут оказать свою финансовую поддержку врачам, используя платформу акции "Maltītes mediķiem — galds savējiem" ("Питание для врачей — стол для своих") на Ziedot.lv (здесь) или лично связавшись с фондом Hospiss LV.