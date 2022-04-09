Срок годности медсправки – ответственность водителей. Как сохранить права и избежать штрафа?

Если на сайте CSDD не поставить галочку в нужном месте, об окончании срока годности медицинской справки никто не предупредит. А если вовремя не заметить просточку и продолжить ездить, водительские права приостановят и выпишут штраф в размере 40 евро. В случае аварии водители с просроченными документами могут столкнуться с невыплатой страховки. Латвийское Радио 4 рассказывает историю такой женщины.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Месяц назад рижанка Лаила попала в автоаварию, которая произошла по ее вине. Организация движения на одном из перекрестков изменилась, левый поворот запретили, водительница по рассеянности не заметила знака и врезалась в другую машину.

К счастью, обошлось без пострадавших, составили согласованный протокол и Лаила столкнулась с неожиданным отказом выплатить страховое возмещение. Оказалось, что срок действия ее медицинской справки истек, значит, права недействительны.

Автоводителям нужно самим смотреть на сайте CSDD, когда заканчивается срок годности их медицинской справки. Лаила решила оспорить решение страховой компании в надежде, что решение пересмотрят в ее пользу и ущерб оплатят.

Так произошло из-за того, что на сайте в личной профиле не стоят галочки в нужных местах, уведомления не приходили, объяснили в дирекции безопасности дорожного движения.

Глава отдела коммуникации CSDD Илзе Шипкевица подтверждает, что на сайте есть такая опция:

"Если заранее поставить галочки в разделах "присылать напоминания об истечении срока медицинской справки" или "страхового полиса OCTA", то сообщения будут приходить автоматически. Все люди взрослые, способны самостоятельно следить за сроком годности своих документов".

В случае необходимости технической поддержки можно написать по адресу palidziba@csdd.gov.lv или позвонить по телефону 670 257 77. Благодаря электронной базе данных, водители освобождены от обязанности постоянно возить с собой справку, при проверке дорожная полиция может легко проверить состояние этой справки.

Чтобы восстановить права, нужно будет пройти медкомиссию и оплатить штраф в размере 40 евро в случае просроченной медицинской справки, а вследствие этого, и водительских прав. Водителям легковых автомобилей и тракторной техники медицинская справка и водительские права выдаются на 10 лет, тем, кто старше 60 лет — на 3 года.