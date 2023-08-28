Срок подачи заявок на оформление "Карты школьника" продлили на две недели

В Риге на две недели, до 9 сентября, продлен срок подачи заявок на оформление "Карты школьника", сообщила агентству LETA руководитель Отдела общественных отношений Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

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Подача заявок на получение "Карты школьника" для родителей учеников 1-х, 5-х и 10-х классов на портале www.eriga.lv продлена для того, чтобы как можно больше детей могли получить свою карту в школе.

Если родители подадут заявку на получение "Карты школьника" до указанной даты, то получить ее можно будет в образовательном учреждении, где учится ребенок, с 15 сентября, без необходимости идти в один из центров обслуживания клиентов.

При оформлении заявки на "Карту школьника" на портале www.eriga.lv данные о ребенке и школе, где он учится, заполняются автоматически. К заявке нужно приложить только фотографию ребенка.

"Карта школьника" — это ученический билет рижских школьников, который дает право на бесплатный проезд в общественном транспорте Rīgas satiksme. Карту должны получить все первоклассники, в 5-м и 10-м классах карту меняют. Также новую "Карту школьника" дети должны получать, если меняется учебное заведение или персональные данные.