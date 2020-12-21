Срок пособия по помощи безработному в Латвии продлили до 30 июня
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В связи с пандемией Covid-19 Латвия продлила срок выплаты пособия по помощи безработному для тех, у кого он заканчивается 12 марта или позже. Согласно принятому Сеймом в окончательном чтении законопроекту, если уже находящийся в статусе безработного человек из-за ограничений в итоге не сможет найти работу, до 30 июня этого года он сможет получать пособие по помощи безработному.

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Пособие по помощи безработному можно получить со следующего дня после того, как заканчивается пособие по безработице — на срок до 4 месяцев. Размер пособия составляет 130 евро в месяц, сообщает LETA.

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