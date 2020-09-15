Срок самоизоляции по возвращении из-за границы сократили до 10 дней

Кабинет министров одобрил предложение Министерства здравоохранения сократить срок самоизоляции по возвращении из-за границы до 10 дней вместо нынешних 14, передает LETA.

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В новых правилах эпидемиологической безопасности будет два исключения. Двухнедельная самоизоляция будет положена представителям отдельных профессий. Например, медики, учителя, социальные работники. Им на восьмой день после приезда в Латвию надо будет сдать анализ на коронавирус. Если результат окажется негативным, то на 11-й день человек может вернуться на работу.

Кроме того, если человек признан контактным лицом больного Covid-19, то он должен уйти на двухнедельную самоизоляцию.

Эпидемиолог Центра по профилактике и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков на заседании правительства сообщил, что результаты исследований позволяют сократить срок самоизоляции до десяти дней.