Срок сертификатов продлили, скончался шеф-повар Мартиньш Ритиньш, Дукурсы без медалей. 11 февраля: главное

Правительство решило продлить срок действия ковид-сертификатов до 1 марта. Между тем министр здравоохранения Даниэль Павлютс выдвинул на рассмотрение ближайшего заседания правительства план смягчения "ковидных" ограничений. Немецкие ученые усомнились в эффективности антиген-тестов, которые используют в латвийских школах. Скончался известный шеф-повар Мартиньш Ритиньш. Братья Дукурсы остались без медалей Пекина. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 11 февраля.

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Картина дня

Выявлено 11 797 новых случаев Covid-19, скончались 20 пациентов. За сутки было произведено 28 049 тестов, доля позитивных результатов — 42,1%. Из всех заболевших 4407 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации, 7390 инфицированных прошли вакцинацию. Общее число жертв Covid-19 за время пандемии достигло 5007 человек.

Правительство решило продлить срок действия ковид-сертификатов до 1 марта. Срок продлен с учетом стремительного распространения Covid-19 в стране — в таких условиях многие люди, у которых после 15 февраля заканчивается срок действия сертификата о первичной вакцинации, не смогут получить бустерную дозу, так как инфицированы, являются контактными лицами и должны соблюдать изоляцию или карантин. При этом Министерство здравоохранения анонсирует, что во вторник будет принято решение продлить срок действия сертификатов еще раз — до 1 апреля.

Три шага на пути к снятию "ковидных" ограничений. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) выдвинул на рассмотрение ближайшего заседания правительства план смягчения "ковидных" ограничений. Ранее, в четверг, 10 февраля, план концептуально поддержали коалиционные партии.

Школьные антиген-тесты неэффективны? В немецком институте Паула Эрлиха сравнили эффективность 245 тестов на антиген от разных производителей. Пятая часть тестов не прошла проверку качества — в их числе оказались и тесты, которые в последнее время используют для скрининга в латвийских школах. Министерство здравоохранения говорит, что пока нет более точной информации, нельзя отправлять обратно все тесты.

Скончался известный шеф-повар Мартиньш Ритиньш. 72-летний Ритиньш умер в больнице Страдиня, куда был госпитализирован в конце декабря с коронавирусной инфекцией. Известно, что шеф-повар был вакцинирован, в том числе бустерной вакциной. При госпитализации у него констатировали заражение штаммом "дельта".

В Риге откроют крупнейший в Балтии развлекательный центр. Весной под крышей торгового центра Domina Shopping будет открыт новый центр развлечений и отдыха Apollo/Skypark, площадью в 7 тысяч квадратных метров. Сумма инвестиций составила 9,5 млн евро.

Братья Дукурсы остались без медалей Пекина. Латвийский скелетонист Мартин Дукурс допустил несколько ошибок, и не только не отыгрался, но и пропустил вперед китайца Йина и немца Гаснера, оказавшись в итоговом протоколе лишь седьмым. Его старший брат Томас Дукурс завершил соревнования девятым. Золото выиграл немецкий спортсмен Кристофер Гротхер.

Сборная Латвии по хоккею проиграла второй матч на Олимпиаде. После поражения от шведов с минимальной разницей в счете (2:3) команда Харийса Витолиньша уступила и финнам — 1:3. В заключительном матче группового этапа 13 февраля сборная Латвии сыграет со Словакией. Победитель группы напрямую выйдет в четвертьфинал, остальные команды сыграют в 1/8 финала.

Макрон отказался перед встречей с Путиным в Москве сдать ПЦР-тест. Поэтому он был вынужден соблюдать значительную дистанцию и во время переговоров сидел на противоположном от Путина конце четырехметрового стола. "Мы очень хорошо знали, что означает отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы они получили в распоряжение ДНК нашего президента", — указал один из представителей французской стороны.

Что почитать?

ТОП-отели для взрослых в Египте: за что их так любят отдыхающие и что происходит за их стенами? Выражение "отель для взрослых" вызывает у многих интересные ассоциации, хотя главная их особенность заключается в том, что они принимают гостей только с определенного возраста. Большинство гостиниц этой категории принимают гостей старше 16 лет, но есть и такие, в которые нельзя попасть если вам не исполнилось 18 или даже 21 года. Почему же они так популярны?

Как быть, если у заразившегося "ковидом" разболелся зуб? Домашний тест выявил у ребенка Covid-19, а очередь на лабораторный анализ ПЦР — шесть дней. Наутро воспалился зуб мудрости. Стоматологии и больницы в лечении или удалении зуба отказали. Семейный врач рекомендовал пить парацетамол и... терпеть, пока тест не станет отрицательным. Портал Delfi попросил прокомментировать ситуацию читательницы специалистов.

Транспортный узел, кампус, променад. Как развивается сердце Пардаугавы - Мукусала. 20 лет назад это был ветхий и почти заброшенный район, расположенный совсем рядом с историческим центром столицы. Но теперь все изменилось и каждый день тысячи людей посещают бизнес-центр Mūkusala. В будущем эта территория станет приятной, еще более оживленной и доступной.

Специалисты Детской больницы рассказали о ковиде и вакцинации для самых юных. Если омикрон такой легкий, то не лучше ли заразиться, чем делать прививку? Если одна доза сделана, но ребенок заболел — делать ли второй укол? Если да, то когда? Какие тяжелые последствия от ковида бывают у детей? Чем отличается детский "долгий ковид" от взрослого? А реабилитацию от него оплатят? На эти вопросы ответили замглавы Клиники детских болезней при BKUS профессор-педиатр Яна Паваре и инфектолог BKUS Лиене Чупане.

Библия от Мартиньша. Самый известный повар Латвии выпустил книгу — без рецептов, но с каминг-аутом. Возможно, последнее интервью Мартиньша Ритиньша. Этот разговор произошел в начале декабря 2021 года. Буквально через несколько недель знаменитый повар оказался в больнице с Covid-19. Врачам не удалось спасти жизнь Ритиньша — он скончался 11 февраля 2022 года.

Чем заняться в выходные?

12 февраля Цесвайнский замок окончательно откроется для посетителей после реконструкции. После масштабных работ по реконструкции и реставрации, которые длились несколько лет, наконец-то сдан в эксплуатацию Цесвайнский замок и первые посетители смогут увидеть его обновленным уже в эти выходные – 12 и 13 февраля. В дни открытия все желающие смогут посетить замок бесплатно.

В Ботаническом саду ЛУ зацвела самая большая в Балтии коллекция азалий. За окном все еще лежит снег (хоть и не везде), а в Ботаническом саду Латвийского университета (ЛУ) цветут азалии, которые напоминают нам, что весна уже близко. Вслед за ранними сортами зацветут и средние, и поздние сорта азалий, которые будут радовать взгляд посетителей вплоть до поздней весны. Но именно в феврале и марте азалии цветут особенно богато.