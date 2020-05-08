Срок уплаты налога на недвижимость в Риге перенесен на 1 июля

Принимая во внимание чрезвычайную ситауцию из-за распространения коронавируса, на сегодняшнем заседании временной администрации Рижской думы было принято решение о переносе срока уплаты налога на недвижимую собственность за первый квартал этого года с 15 мая на 1 июля.

Перенос срока означает, что до 1 июля за неосуществленные платежи не будут начисляться штрафы. Срок уплаты налога за второй квартал перенесен на 17 августа.

Новый порядок распространяется на всех плательщиков налога на недвижимую собственность, которые обязаны платить налог за недвижимость, находящуюся на административной территори Риги.