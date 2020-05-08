Срок уплаты налога на недвижимость в Риге перенесен на 1 июля
Foto: F64

Принимая во внимание чрезвычайную ситауцию из-за распространения коронавируса, на сегодняшнем заседании временной администрации Рижской думы было принято решение о переносе срока уплаты налога на недвижимую собственность за первый квартал этого года с 15 мая на 1 июля.

Перенос срока означает, что до 1 июля за неосуществленные платежи не будут начисляться штрафы. Срок уплаты налога за второй квартал перенесен на 17 августа.

Новый порядок распространяется на всех плательщиков налога на недвижимую собственность, которые обязаны платить налог за недвижимость, находящуюся на административной территори Риги.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form