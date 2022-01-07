Сроки годности ковид-сертификатов: краткая справка

С 15 февраля в Латвии у ковид-сертификатов появятся сроки годности. Какие сроки годности будут у каждого сертификата? Что будет с детскими сертификатами? А если есть сертификат и о перенесенной болезни, и о вакцинации, какими должны быть дальнейшие действия? Портал Delfi обобщил ответы на эти вопросы в короткой инструкции о том, что нужно знать про сроки годности ковид-сертификатов.

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Сколько действует сертификат о вакцинации?

Как отмечает Национальная служба здравоохранения (NVD), у жителей, привитых двумя дозами вакцин Astra Zeneca, Pfizer/BioNtech или Moderna, сертификат о вакцинации будет действовать 270 дней или девять месяцев. Срок годности отсчитывается со следующего дня после окончания курса вакцинации. Те, кто сделал прививку вакциной Johnson&Johnson, состоящей из одной дозы, смогут пользоваться ковид-сертификатом в течение 150 дней или пяти месяцев. Потом срок годности у такого сертификата закончится.

А если сначала переболел, а потом привился?

В случае, если перед вакцинацией одной дозой вакцины был перенесен коронавирус, ковид-сертификат будет действителен в течение девяти месяцев - 270 дней. Это касается всех вакцин - Astra Zeneca, Pfizer/BioNtech, Moderna и Johnson&Johnson.

В свою очередь, если человек переболел и потом сделал прививку двумя дозами вакцины, сертификат остается бессрочным, подчеркивает NVD.

Что делать тем, кто вакцинировался Johnson&Johnson, а потом заболел?

Те жители, которые привились вакциной Johnson&Johnson, а потом заразились Covid-19, получают сертификат о перенесенной болезни. Он действителен в течение 180 дней или шести месяцев с момента выздоровления.

Какой срок годности у детских и бустерных ковид-сертификатов?

Дети младше 18 лет будут иметь бессрочные сертификаты о вакцинации. Срок годности пока не установлен, поскольку детям пока не доступна ревакцинация.

Как сообщает NVD, сертификаты о бустерной вакцинации также пока останутся бессрочными.