Срыв поставок Киеву немецких танков: в Риге могут протестовать, Варшава - за создание коалиции

В соцсетях ведется активнное обсуждение по проведению в Риге перед посольством Германии акции протеста против решения официального Берлина не поставлять Украине танки Leopard 2.

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Как сообщалось, на заседании Контактной группы по обороне Украины, которое прошло в немецком Рамштайне, не было принято решение относительно поставок Киеву танков Leopard 2 немецкого производства, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Перед переговорами в Рамштайне усилилось давление на Германию, чтобы она согласилась на поставки в Украину танков Leopard. Украина пытается получить эти поставки для усиления контратак против российских войск. Польша и Финляндия заявили, что готовы отправить эти танки Украине, но ждут одобрения Германии. После срыва поставок танков, в некоторых странах (Германия, Литва) прошли акции протеста.

Инфлюенсер в соцсетях, педиатр Дана Исарова предлагает людям надеть "что-нибудь леопардовое" и организовать флешмоб. А член "консервативной" партии Марцис Кулис предложил всем "леопардам" собраться 23 января в 10:00 на прогулку у посольства Германии в Риге (бульвар Райниса, 13).

В Рижской думе пояснили агентству LETA, что об акции в Риге около посольства Германии официально пока не объявлялось.

Между тем премьер-министр Польши Тадеуш Моравецкий заявил, что если правительство Германии не передаст Украине боевые танки Leopard, то Польша сформирует "малую коалицию" стран, которые обеспечат Киев "современной техникой" и "современными танками" из собственных арсеналов, информирует Deutsche Welle.

Моравецкий резко раскритиковал нерешительную позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно поставок танков Leopard Украине, сообщает агентство PAP.

Ранее Польша выражала готовность передать Украине танки Leopard из собственных запасов, но для этого требуется получить согласие Германии как страны-производителя этой военной техники.

Великобритания тоже поддерживает предложение поставить ВСУ современные немецкие боевые танки Leopard 2.

"Конечно, я был бы рад, если бы они получили на вооружение такие вещи, как Leopard 2", - заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли в интервью телеканалу Sky News.

Единственное, на что до сих пор согласилась Германия, - провести инвентаризацию своих танков Leopard, чтобы выяснить, сколько из них могут быть переданы Украине.