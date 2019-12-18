США отменили санкции для Вентспилсского порта

Вечером в среду, 18 декабря, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) объявило о снятии санкций по отношению к Вентспилсскому свободному порту, который ранее был признан организацией, подконтрольной мэру Вентспилса Айвару Лембергсу. Сам Лембергс по-прежнему находится под санкциями США на основании т. н. закона Магнитского.

Санкции с порта были сняты после того, как латвийское правительство инициировало поправки о переходе Рижского и Вентспилсского портов под государственный контроль и исключении из правления данных портов представителей самоуправлений.

Сообщение о снятии санкций было сделано в тот же день, когда Сейм принял в окончательном чтении закон о передаче новому ГАО Ventas osta функций Венспилсского свободного порта. Об этом сообщил в твиттере и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, добавив, что это является заслугой правительства, Сейма и министерства иностранных дел Латвии.

Включение Айвара Лембергса в санкционный список США поможет Латвии реорганизовать и деполитизировать правление больших портов, а также избавиться от коррупции в этих структурах, завил в интервью Латвийскому телевидению премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

По его словам, еще в правительственной декларации предполагалось изменить модель управления портами. Но это был бы медленный процесс, а американские санкции ускорили дело и дали возможность разобраться в многолетних проблемах, которые "мы не могли или не хотели решать".

По мнению премьера, раньше порты управлялись политически, а теперь управление будет профессиональным и деполитизированным. Политика не вмешивается и не должна вмешиваться в управление госпредприятий.