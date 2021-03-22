США передали Латвии изоляционные капсулы для транспортировки тяжелобольных пациентов
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В пятницу, 19 марта, посол США в Латвии Джон Карвайл передал правительству Латвии две одноместные изоляционные капсулы для транспортировки пациентов. От лица латвийского правительства подарок принял министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Изоляционные капсулы будут использоваться NMPD для транспортировки тяжелобольных пациентов Covid-19 в больницы высокого уровня — в случаях, когда необходима особая медицинская помощь. Капсулы защищают медперсонал от инфицирования, позволяя при этом предоставлять пациенту полноценную медицинскую помощь, пояснили Delfi в посольстве.

Проект был реализован Бюро по оборонному сотрудничеству посольства США в Латвии при сотрудничестве с Министерством здравоохранения и Службой неотложной медицинской помощи (NMPD). Финансирование в размере 164 000 долларов обеспечила Программа гражданского сотрудничества Европейского командования вооруженных сил США.

Ранее в рамках этой программы Латвии уже были переданы средства индивидуальной защиты, а также 16 автоматических средств дезинфекции поверхностей.

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Коронавирус NMPD Даниэл Павлютс Проект США
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