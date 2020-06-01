США передали Латвии средства дезинфекции и одноразовые перчатки для использования в школах во время экзаменов

30 мая, посол США в Латвии Джон Карвайл предоставил Министерству образования и Министерству здравоохранения Латвии тысячу литров дезинфицирующих средств для рук производства латвийского предприятия Spodrība и 22 500 пар нестерильных одноразовых перчаток.

Как пояснили DELFI в посольстве, проект был реализован Бюро по оборонному сотрудничеству в сотрудничестве с Министерством обороны, так как оно является ведущим министерством по централизованным закупкам средств индивидуальной защиты от Covid-19 в Латвии. Финансирование в размере 15 000 долларов было предоставлено Программой гражданского сотрудничества Европейского командования вооруженных сил США.

Дезинфицирующие средства и перчатки будут использоваться в латвийских школах, чтобы обеспечить проведение централизованных выпускных экзаменов с 2 июня до конца июля.

Пожертвование дезинфицирующих средств и перчаток является уже вторым проектом Программы гражданского сотрудничества, реализуемым Бюро по оборонному сотрудничеству посольства США для ограничения распространения COVID-19 в Латвии. В начале этого месяца посольство США предоставило Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) 3660 литров дезинфицирующих средств для рук и поверхностей.

