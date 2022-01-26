США передали России письменные ответы по гарантиям безопасности

Замминистра иностранных дел Александр Грушко принял посла США Джона Салливана по его просьбе. Американский дипломат доставил документ с ответами Вашингтона на предложения Москвы, cообщает РБК.

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Посол США в России Джон Салливан привез в МИД письменный ответ Вашингтона на российские предложения по безопасности. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщает "Коммерсантъ", Салливан доставил два документа: один — от США, второй — от НАТО.

Переданный ответ включает озабоченности США из-за действий России и предложения Вашингтона по гарантиям безопасности, сообщил, в свою очередь, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Он добавил, что Вашингтон не будет публиковать документ, чтобы иметь пространство для закрытых переговоров. По его словам, содержание документа соотносится с тем, что США говорили по этой теме публично.

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон не поступится принципом открытых дверей НАТО, о чем говорится в письменном ответе России. Тем не менее, в документе есть "позитивные моменты", над которыми можно работать при готовности Москвы, добавил он.

Глава Госдепартамента, как пишет РБК, обозначил сферы, где Вашингтон видит возможность для прогресса в переговорах: режим контроля над вооружениями, в том числе вопрос размещения ракет в Европе, а также способы увеличить прозрачность и стабильность.

Решение о дальнейших шагах остается за Россией, но США готовы к любым сценариям, заверил Блинкен.

"Мы продолжаем в координации с европейскими партнерами работу по жестким экономическим санкциям <…> Мы разрабатываем план действий, способный оказать мощное влияние и который будет иметь высокую цену для российской экономики и финансовой системы", — сказал он.