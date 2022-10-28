США поддерживают отказ стран Балтии от энергетического "кольца" с Россией и Беларусью

США поддерживают стремление Литвы ускорить синхронизацию и отключение стран Балтии от электрического кольца БРЭЛЛ. Об этом заявил находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

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"США являются гарантом нашей безопасности не только в сфере обороны, но и в сфере энергетической безопасности. США полностью поддерживают стремление Литвы ускорить синхронизацию и отключить страны Балтии от электрического кольца БРЭЛЛ как можно раньше, не дожидаясь 2025 года", — говорится в заявлении министра энергетики Литвы.

В четверг Крейвис встретился в Вашингтоне с секретарем по вопросам энергетики США Дженнифер Гранхольм и представил ситуацию с энергетической безопасностью в Литве.

"Энергетический шантаж России и геополитические манипуляции на газовом рынке увеличивают вероятность односторонних действий в отношении стран ЕС, поэтому более быстрая синхронизация с электросетями остальной Европы обеспечила бы большую энергетическую безопасность стран Балтии", — подчеркнул Крейвис.

Согласно сообщению, секретарь по энергетике США выразила полную поддержку намерениям Литвы.

Страны Балтии намерены синхронизировать электросети с сетями остальной Европы и отключиться от постсоветского кольца БРЭЛЛ до конца 2025 года. Ответственные за энергетику министры всех трех государств после начала войны в Украине призвали Евросоюз ускорить этот процесс.

Страны Балтии хотят выйти из так называемого кольца БРЭЛЛ, объединяющего Россию, Беларусь и три страны Балтии, потому что сейчас их системы остаются зависимыми от центральной диспетчерской в Москве и от российской электросети.