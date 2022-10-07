США предоставит Латвии военную помощь иностранным государствам для укрепления сдерживания

Правительство США в 2022 финансовом году предоставит Латвии около 200 млн долларов для финансирования помощи и сотрудничества в области безопасности, в том числе свыше 145 млн долларов в рамках программы военной помощи иностранным государствам FMF (Foreign Military Financing) на укрепление безопасности и военной совместимости Латвии.

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Президент Байден заявил о новейшем пакете FMF, который был одобрен Конгрессом США в конце сентября, для поддержки Украины и тех 17 стран, которые оказали существенную помощь Украине. Посредством FMF Латвия сможет укрепить свою способность обороны и сдерживания.

Существенная военная поддержка, которую Латвия предоставила для обороны Украины, стала решающей для усилий украинского народа в борьбе против российской агрессии. Это финансирование поможет Латвии укрепить свою собственную важную обороноспособность для усиления безопасности на своей территории и на восточном фланге НАТО, говорится в пресс-релизе посольства США.

Военная помощь иностранным государствам — это программа, которая предоставляет грант или прямое кредитное финансирование зарубежным военным силам для приобретения оборонного оборудования, военной подготовки и услуг США. 145,1 миллиона долларов, которые Латвия получит в 2022 финансовом году, это грантовое финансирование.

"США выражает признательность союзникам и партнерам из Латвии и более 50 стран, которые присоединились к нам, чтобы продолжить снабжать Украину тяжелым вооружением, боеприпасами и другой жизненно важной помощью для обеспечения ее безопасности. Мы приветствуем вклад всех союзников и партнеров по предоставлению необходимой поддержки Украине, чтобы она могла продолжать обороняться в жестокой войне со стороны России", — подчеркивает посольство США в Латвии.

"Во время моего визита в Латвию в этом году я убедилась в сильном и прочном американо-латвийском партнерстве в сфере безопасности. Новейший пакет военной помощи иностранным государствам от США укрепит не только безопасность Латвии, но также сдерживание и оборону всего Североатлантического альянса. Эта помощь демонстрирует непоколебимую приверженность США нашим союзникам по НАТО," — заявила помощник госсекретаря по военно-политическим делам Джессика Льюис.