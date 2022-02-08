Стабилизируется ситуация с заболеваемостью Covid-19 в школах

На минувшей неделе заболеваемость Covid-19 возросла на 14,3%, в среднем официально подтверждается в среднем 8 731 случай инфицирования в сутки. Главная тенденция: количество случаев Covid-19, обнаруженных в ходе школьного скрининга, растет в два раза медленнее, чем в целом по стране.

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На прошлой неделе в ходе школьного скрининга констатированы 7456 случаев Covid-19, что составляет 12,2% от общего количества недельных случаев. За пределами школьного скрининга подтверждены 53 660 случаев (87,8%).

И среди школьников, и среди населения в целом заболеваемость растет — на 7% и 15% соответственно. То есть, как отметил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!), есть предпосылки считать, что ситуация с заболеваемостью школьников постепенно стабилизируется.

В среднем производится 22 409 тестов в сутки — это на 3,8% меньше, чем на прошлой неделе. Невзирая на сокращение тестирования — заболеваемость растет. При этом снижение происходит в основном за счет школьного скрининга (на 23,6% меньше тестов). Остальных жителей стали тестировать на 0,9% чаще.

По словам Павлютса, число пациентов в больницах медленно, но растет — на прошлой неделе на 18%. В среднем госпитализируют 127 пациентов в день. При этом число больничных пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, сократилось на 7%.

Среди возрастных групп по распространенности заболеваемости по-прежнему лидируют дети и подростки 10-19 лет. На втором месте — возрастная группа 30-39 лет, далее следуют дети до 9 лет. Заболеваемость растет во всех возрастных группах, но медленнее всего среди пожилого населения.