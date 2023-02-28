"Стабильность" не будет выдвигать своего кандидата в президенты; выберет из кандидатов других партий

Партия "Стабильность" не планирует выдвигать своего кандидата на должность президента страны, а кого из кандидатов других партий поддержать, выберет после того, как претенденты пообщаются с депутатами фракции. Об этом агентству LETA сообщил глава фракции "Стабильности" Алексей Росликов.

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Росликов отметил, что в качестве возможных кандидатов до сих пор более официально или неофициально упоминались действующий президент Эгилс Левитс, бизнесмен Улдис Пиленс и директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс.

Правда, пока неизвестно, согласятся ли Пиленс и Сартс баллотироваться на пост президента в случае их выдвижения.

Глава фракции "Стабильности" заявил, что если Пиленс согласится баллотироваться и будет выдвинут одной из фракций Сейма, Росликов допускает поддержку именно этого кандидата. Росликов упомянул тот энтузиазм, с которым бизнесмен участвовал в предвыборной кампани в качестве кандидата в премьер-министры от "Объединенного списка".

Росликов при этом заявил, что не может говорить от имени всех 11 депутатов "Стабильности" и что решение фракция примет после того, как кандидаты будут официально выдвинуты и, по возможности, также заслушаны во фракции. Депутаты захотят услышать видение будущего от претендентов на пост президента.

Политик также заявил, что не поддержит кандидатуру Левитса, так как разочаровался в действующем президенте, который обещал быть президентом всей Латвии, но позже, по мнению Росликова, поступал наоборот, введя разделение на "наших" и "ваших".

Как уже сообщалось, в кулуарах Сейма уже давно неофициально говорят о том, что "Объединенный список" может выдвинуть в президенты предпринимателя Улдиса Пиленса. Но вопрос в том, согласится ли он сам баллотироваться, пока Пиленс уклонялся от такой возможности.

Глава фракции премьерского "Нового Единства" в Сейме Айнарс Латковскис заявил агентству LETA, что если Национальное объединение в этом году вновь выдвинет кандидатуру Левитта на переизбрание на пост президента, то "Новое Единство" поддержит такую предложение.

Оппозиционные Союз зеленых и фермеров и "Прогрессивные" планируют выдвигать своих кандидатов на пост президента, соответственно Левитсу в настоящее время не хватает поддержки большинства в Сейме для переизбрания на второй срок.

Согласнр закону на официальное выдвижение кандидатов в президенты дается неполная неделя в начале мая. Выборы президента в Сейме должны пройти в период десяти дней в конце мая и начале июня.