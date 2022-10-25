"Стабильность" призывает Левитса выдвинуть другого кандидата на пост премьера

Прошедшая в 14-й Сейм партия "Стабильность" призывает президента Латвии Эгилса Левитса выдвинуть другого кандидата на пост премьер-министра, сообщили порталу Delfi представители партии.

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"Стабильность" направила Левитсу письмо, в котором президента призывают "действовать ответственно, заботясь о будущем своей страны и народа".

По мнению партии, недопустимо, чтобы в течение нескольких недель неудачные разговоры о формировании нового кабинета министров прикрывались загадочно небольшими, но успехами.

"Фактически уже через месяц после прошедших парламентских выборов единственным успехом является выдвижение возможного кандидата на должность премьер-министра. Несколько возможностей для указанного кандидата, которые были предоставлены вами, оставляют неоднозначное ощущение потери контроля над упомянутым процессом", — отметили представители "Стабильности" в своем письме.

Партия считает, что игнорирование неудачных переговоров и разногласий потенциальных партнеров по правительству опасны для государства.

"Попытки создать новый кабинет министров конкретно для этой цели, путем создания новых министерств или заключения отдельных соглашений, чтобы уговорить партнеров по коалиции, противоречат интересам государства и основным принципов демократии. Ни один политический процесс в стране не может быть в пользу конкретной политической силы", — считают члены партии "Стабильность".

Партия просит Левитса действовать как государственный деятель и защитник своего народа и назвать потенциального кандидата на пост премьер-министра.