"Стабильность": произошли "опечатки" в информации, поданной Гревцовой в ЦИК

Партия "Стабильность" Алексея Росликова утверждает, что в предоставленной в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) информации о кандидате в депутаты Глории Гревцовой были сделаны "опечатки".

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Агентство LETA сообщило, что Государственная полиция (ГП) возбудила уголовный процесс в связи с возможным предоставлением заведомо лживой информации ЦИК.

Представитель ЦИК Лаура Крастиня проинформировала агентство LETA о том, что предоставленная кандидатами в депутаты информация проверяется ЦИК в соответствии с законами. Часть предусмотренной законом информации проверяется компетентными органами, и если кандидат не соответствует требованиям закона, ЦИК исключает его из списка кандидатов.

"Обращаем ваше внимание на то, что кандидат в депутаты своей подписью удостоверяет достоверность предоставленной им информации. Также на сайте результатов выборов в Сейм ЦИК рядом с каждым кандидатом в депутаты указывает, что информация в редакции, предоставленной кандидатом в депутаты в день представления списка кандидатов. Кандидат в депутаты несет ответственность за достоверность информации", — заявила Крастиня.

Если кандидат в депутаты обратится в ЦИК с заявлением об уточнении информации, ЦИК направит его в Государственной полиции, чтобы оценить обстоятельства в начатом уголовном процессе. В практике до сих пор не было случаев уточнения информации после выборов, и следует отметить, что цель уточнения этой информации утеряна, так как выборы уже состоялись, подчеркивают в ЦИК.

В партии "Стабильность" поясняют, что произошла "ошибка опечатки" при заполнении Гревцовой раздела "Образование".

Представители "Стабильности" планируют связаться с ЦИК, чтобы произвести необходимые уточнения. Партия считает, что такое уточнение возможно, и если уточнения будут внесены, то будут сняты барьеры для кандидата избраться и занимать должности.

Напомним, что в пятницу, 7 октября, стало известно, что Гревцова предоставила в ЦИК ложную информацию о том, что в 2013 году получила высшее образование по специальности педагог в Латвийской академии спортивной педагогики. Руководитель вуза по общественным отношениям и коммуникации Илзе Аке-Виксне, отвечая на вопрос, соответствует ли истине эта информация, указала, что в архиве учебного заведения таких данных нет.

Также Гревцова предоставила ложную информацию о месте работы. Кандидат утверждала, что работает в деревообрабатывающей компании Dolo на должности, которой не существует.

Сама Гревцова заявила у себя на платформе TikTok, что распространенная в медиа новость запущена специально, чтобы отвлечь внимание от "настоящих проблем" и что "Сейм проголосовал за ЛГБТ пропаганду в школах".

Пока политики, находящиеся у власти очерняют мою репутацию, "в школах официально началась ЛГБТ пропаганда", — заявила Гревцова, добавляя, что все должны защищать детей от "этих".

Если полиция все же признает Гревцову виновной и будет призывать прокуратуру к предъявлению обвинения, а прокуратура увидит для этого основания, то при согласии Сейма выдать депутата для уголовного преследования, депутат все равно сможет продолжить работу в Сейме в полном объеме, участвовать в заседаниях Сейма и комиссии, голосовать и получать полное вознаграждение за исполнение обязанностей депутата, пишет агентство LETA.