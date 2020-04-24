Стационар в Сауриеши закрылся на карантин после того, как у пациента выявили Covid-19

После того, как у одного из пациентов, поступивших в больницу, был диагностирован коронавирус Covid-19, стационарное отделение центра по лечению туберкулеза и легочных заболеваний в Сауриеши закрылось на карантин. Эту информацию порталу Delfi подтвердил главный специалист по торакальной хирургии Рижской Восточной клинической университетской больницы Марис Апшвалкс.

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Заболевший пациент дважды проходил тест на наличие Covid-19 до поступления в стационар, и оба раза результат был отрицательным, однако тест, который был проведен после того, как пациент пролечился в стационаре несколько дней, оказался положительным. Поэтому отделение, в котором лечился этот пациент, закрылось на карантин.

В стационаре имеются 53 койки специально для лечения пациентов с Covid-19, однако конкретный пациент изначально находился в отделении, которое не было предназначено для больных коронавирусом. Порталу Delfi пока не удалось узнать, сколько пациентов и врачей контактировали с заразившимся коронавирусной инфекцией пациентом.

По состоянию на 24 апреля коронавирусная инфекция диагностирована у 784 жителей Латвии. Из стационаров выписаны 74 человека, переболевшие Covid-19, 12 человек скончались. Заболеваемость Covid-19 в Латвии в настоящее время составляет 40,5 случая на 100 000 человек.