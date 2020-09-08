Стакис: бюджет Риги в следующем году может сократиться на 20-30 млн евро
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Из-за запланированного Министерством финансов перераспределения доходов от подоходного налога с населения (ПНН) в пользу государства, а также ввиду экономического спада бюджет Риги в следующем году может сократиться на 20 млн евро, заявил кандидат на пост мэра Риги Мартиньш Стакис ("Для развития/За!"-"Прогрессивные") сегодня после встречи с представителями финансового департамента Рижской думы.

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Он добавил, что увеличение дополнительных расходов может сократить бюджет города еще на 10 млн евро. По словам Стакиса, это означает, что бюджет следующего года будет непростым для нового созыва Рижской думы.

Однако больше всего политика беспокоит то, что в Риге не хватает проектов развития, которые могли бы претендовать на финансирование из фондов Европейского союза. Необходимо срочное решение этой проблемы, потому что дальновидные самоуправления думают не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем, подчеркнул Стакис.

Как сообщалось, чтобы найти средства для увеличения зарплат медиков и решить вопрос с зарплатами педагогов, Минфин предлагает увеличить пропорцию поступлений ПНН в пользу государства. Сейчас в бюджеты самоуправлений поступает 80% ПНН, в госбюджет - 20%. Минфин же предлагает увеличить долю государства до 25%, соответственно уменьшив долю самоуправлений. По расчетам Минфина, в результате перераспределения доходов от ПНН самоуправления в общей сложности потеряют 91 млн евро.

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Мартиньш Стакис "Для развития/За!"
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