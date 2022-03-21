Стакис: центры для украинских беженцев надо открыть в каждом историческом крае
Foto: F64

В каждом историческом крае следует открыть по центру для украинских беженцев, потому что наступит момент, когда возможности Риги принимать людей будут исчерпаны, заявил председатель Рижской думы Мартиньш Стакис, открывая в бывшем центральном здании Рижского технического университета еще один центр поддержки жителей Украины.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Если самоуправления не могут договориться между собой, где открывать центр, решение должно принять правительство, сказал Стакис.

Мэр сообщил, что в минувшие выходные в центре для беженцев в Доме конгрессов работали 147 человек, которые оказывали помощь жителям Украины.

Он отметил, что при создании нового центра приняты во внимание все прежние недочеты, а руководитель центра Петерис Грубе подчеркнул, что в новом центре люди в одном месте могут получить всю необходимую помощь.

Сотрудники Государственной пограничной охраны идентифицируют личность людей, здесь можно получить SIM-карты и э-талоны на 20 поездок, помощь с поисками жилья, оформлением виз и видов на жительство, узнать о возможностях трудоустройства, записи к врачам, получения медицинских услуг и необходимых лекарств, подать заявление на получение пособий и продуктовых пакетов, записать детей в школы и детские сады.

В центре в три смены работают 24 социальных работника, здесь имеется игровая комната для детей и можно получить психологическую помощь. В здании есть столовая, где беженцы могут получить горячую еду.

В центре для беженцев в Доме конгрессов по-прежнему можно получить всю необходимую информацию. В период с 7 по 18 марта здесь зарегистрировалось 6253 беженца.

По данным МВД, в целом до 20 марта за помощью в латвийские самоуправления обратились 9333 украинских беженца.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?