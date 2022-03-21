Стакис: центры для украинских беженцев надо открыть в каждом историческом крае

В каждом историческом крае следует открыть по центру для украинских беженцев, потому что наступит момент, когда возможности Риги принимать людей будут исчерпаны, заявил председатель Рижской думы Мартиньш Стакис, открывая в бывшем центральном здании Рижского технического университета еще один центр поддержки жителей Украины.

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Если самоуправления не могут договориться между собой, где открывать центр, решение должно принять правительство, сказал Стакис.

Мэр сообщил, что в минувшие выходные в центре для беженцев в Доме конгрессов работали 147 человек, которые оказывали помощь жителям Украины.

Он отметил, что при создании нового центра приняты во внимание все прежние недочеты, а руководитель центра Петерис Грубе подчеркнул, что в новом центре люди в одном месте могут получить всю необходимую помощь.

Сотрудники Государственной пограничной охраны идентифицируют личность людей, здесь можно получить SIM-карты и э-талоны на 20 поездок, помощь с поисками жилья, оформлением виз и видов на жительство, узнать о возможностях трудоустройства, записи к врачам, получения медицинских услуг и необходимых лекарств, подать заявление на получение пособий и продуктовых пакетов, записать детей в школы и детские сады.

В центре в три смены работают 24 социальных работника, здесь имеется игровая комната для детей и можно получить психологическую помощь. В здании есть столовая, где беженцы могут получить горячую еду.

В центре для беженцев в Доме конгрессов по-прежнему можно получить всю необходимую информацию. В период с 7 по 18 марта здесь зарегистрировалось 6253 беженца.

По данным МВД, в целом до 20 марта за помощью в латвийские самоуправления обратились 9333 украинских беженца.