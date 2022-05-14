Стакис: демонтаж памятника в Пардаугаве следует начать в этом году

Работы по демонтажу памятника Пардаугаве следует начать в этом году, и было бы справедливо покрыть расходы на снос из государственного бюджета, сказал мэр Риги Мартиньш Стакис.

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По словам Стакиса, учитывая, что вопрос памятника касается национальной безопасности, самоуправлению, правительству, Сейму, учреждениям безопасности и полиции придется работать сообща по вопросу о демонтаже монумента.

В пятницу, 13 мая, в думе было принято политическое решение, однако необходим особый закон для облегчения процедуры демонтажа. Уже в понедельник, 16 мая, необходимо начать думать о подготовке этого закона. Стакис считает, что Сейм может принять этот закон достаточно быстро.

Также самоуправлению необходимо начать работу над финансовыми вопросами сноса, которая включает в себя несколько этапов — расходы на демонтаж и вывоз строительного мусора.

Стакис подтвердил, что муниципалитет примет пожертвованные обществом деньги на демонтаж монумента, однако необходимо отдельное решение совета по этому вопросу.

В то же время, учитывая, что бюджет Рижской думы по разным причинам сократился, было бы справедливо покрыть расходы на демонтаж не из столичного бюджета, а из госбюджета. При таком сценарии пожертвованные жителями деньги можно было бы направить на поддержку Украины, пояснил мэр.

Говоря о том, когда памятник действительно можно будет снести, градоначальник подчеркнул, что сейчас юристам "нужно все изложить на бумаге", чтобы понять, без каких процедур можно обойтись. Только тогда можно будет говорить о каких-то сроках, но в то же время Стакис считает, что работы по демонтажу должны начаться в этом году.

Также политик указал, что пятничное решение Рижской думы было дополнено предложением, обязывающим департамент городского развития подготовить доклад о том, что может находиться на месте памятника с точки зрения городского планирования.

"Один из депутатов сегодня высказал идею о создании парка мира, где люди просто бы наслаждались покоем. Идея не самая плохая, но у многих депутатов и экспертов будет много хороших идей", — подчеркнул Стакис.

Говоря о будущем советских памятников в Риге, мэр заявил, что он "немного смущен" тем, что будет происходить в Сейме и какими будут следующие решения парламента по этому поводу.

"Я так и не понял, будет ли у самоуправлений какой-то особый список, который нужно будет оценить, или муниципалитеты должны будут решать сами. Сейчас мы сосредоточены на одной вещи — на объекте в Пардаугаве", — подчеркнул Стакис.

В то же время он указал, что еще не сформулировал свое мнение о том, нужно ли сносить такие памятники в Риге.

"Я не знаю, я еще не сформулировал свое мнение. Я многие из них даже не видел и не знаю, где они находятся", — добавил мэр.

Как сообщалось ранее, 39 депутатов Рижской думы на внеочередном заседании проголосовали за демонтаж памятника в парке Победы, против были 13 депутатов. Один депутат не голосовал, семеро отсутствовали на заседании, которое было созвано в срочном порядке и проходило в удаленном формате.