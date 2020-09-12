Стакис: документы о коалиции Риги подпишут после утверждения результатов выборов
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Работа над документами о сотрудничестве коалиции Рижской думы завершена, но, чтобы их подписать, нужно дождаться утверждения результатов внеочередных выборов, заявил агентству LЕТА кандидат в мэры Риги Мартиньш Стакис ("Для развития/Зa!/"Прогрессивные").

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В пятницу завершены редакционные поправки и договор о сотрудничестве, готова также программа действий, но партнеры договорились огласить содержание документов только после того, как будут утверждены результаты выборов.

На следующей неделе политики надеются дождаться решения суда по этому вопросу.

14 сентября Административный окружной суд в письменной форме рассмотрит заявления об отмене итогов выборов от партии "Альтернатива" и двух депутатов "Согласия". Постановление по делу будет принято 15 сентября.

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Мартиньш Стакис Выборы в Рижскую думу 2020 Рига Рижская дума
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