Стакис: должников за отопление будет больше, мы к этому готовимся

В этом году Рига создала резервный фонд в 15 млн евро, чтобы иметь возможность поддержать жителей, которые не смогут рассчитаться за отопление. В прежние годы в этот фонд направлялось по 2-3 млн евро, признал в эфире программы "Действующие лица" Латвийского радио 4 мэр Риги Мартиньш Стакис, пишет rus.lsm.lv.

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Готовясь к новому отопительному сезону, Рига, по словам Стакиса, намерена действовать по той же формуле, что и годом ранее — оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, а также договариваться с поставщиками тепла, чтобы у людей была возможность оплатить счет без штрафных процентов в течение более долгого времени.

"Мы считаем, что эта политика сработала, потому что в 2021 году общий объем задолженностей не увеличился", — заявил Стакис.

Но он признал, что по итогам следующей зимы должников будет больше — и к этому надо готовиться. "В этом году малообеспеченными были 8,5% жителей. И им была нужна поддержка. В следующем году, как мы ожидаем, этот показатель может увеличиться до 14-15%. Поэтому мы направили в резервный фонд 15 млн евро, чтобы быть к этому готовыми. Обычно же туда направляются 2-3 млн евро", — сказал Стакис.