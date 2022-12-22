Стакис: эта зима уже съела 3,7 миллиона евро

Этой зимой на очистку дорог в столице потратили уже 3,7 миллиона евро, рассказал мэр Риги Мартиньш Стакис в передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV.

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"Эта зима уже съела 3,7 миллиона евро. Это много. В 2019 году бюджет на содержание дорог был 18 миллионов евро, а на сегодняшний день мы этот бюджет почти удвоили, готовясь, что будут такие зимы. Очистка улиц всегда будет приоритетом, все остальное потом", — сказал мэр.

По его словам, сейчас в Риге работает 99 единиц техники — часть на тротуарах, часть на проезжей части.

"Стало лучше, но не идеально. Сейчас большой вызов — это откачать воду. Некоторые канализационные колодцы замерзли, еще в понедельник были большие минусы", — рассказал Стакис.