Стакис: избиратели “Согласия” чувствуют, что их предали
Foto: LETA

На выборы в Рижскую думу, вероятно, не пришли избиратели “Согласия”, почувствовавшие, что их предали - так низкую явку объяснил лидер списка “Развитие/За!”-“Прогрессивные” Мартиньш Стакис.

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Стакис считает, что погода была не единственной причиной, почему избиратели не пошли на избирательные участки. По его мнению, избирателям надоели постоянные ссоры партий, выбравших реваншистские предвыборные кампании и подчеркивающих, чем плохи другие партии.

Стакис рассказал, что его партия проводила кампании во всех районах Риги и выслушивая жителей, было понятно, что избиратели “Согласия” чувствуют, что их предали и поэтому могли не пойти на избирательный участок.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, в 2017 году за объединенный список партий “Согласие” и “Честь служить Риге” проголосовали 127 099 избирателей. В этом году за “Согласие” и “Честь служить Риге” в сумме были отданы 41 973 голоса. Ещё 5163 голоса получила партия “Альтернатива”, основатели которой в 2017 году были членами “Согласия”.

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Мартиньш Стакис Честь служить Риге Выборы в Рижскую думу 2020 "Согласие"
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