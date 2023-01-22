Стакис: моя цель — привести коалицию Рижской думы к победе на следующих выборах

"Моя цель — привести нынешнюю правящую коалицию к следующим выборам в Рижскую думу и победить в них", — заявил мэр Риги Мартиньш Стакис в интервью телеканалу TV3.

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Разрушить коалицию достаточно легко, но что будет создано вместо нее, задался риторическим вопросом Стакис.

Соответственно, бывшие депутаты от партии "Консервативные" продолжат работу в коалиции, несмотря на выход из партии, а Линде Озоле разрешено остаться на посту вице-мэра.

В настоящее время в правящей коалиции Рижской думы остались 34 из 60 депутатов думы. В коалицию входят фракция "За/Прогрессивные", фракция Латвийского объединения регионов и Национального объединения, "Новое Единство" и бывшие представители "Консервативных".

Оценивая снижение поддержки рижанами работы самоуправления, Стакис выразил мнение, что оно может быть связано с непрерывным разрешением кризисов, которые неожиданно затронули всю Латвию.

Стакис отметил, что поддержка возглавляемой им думы ниже среди русскоязычных, но высока в среде латышей.

Как показал опрос рижан, проведенный Latvijas fakti в августе и сентябре 2022 года, удовлетворенность жителей работой Рижского самоуправления за последние годы значительно снизилась: если в 2018 году работой Рижского самоуправления были удовлетворены 70% жителей Риги, то в 2022 году она устраивала уже лишь 43% опрошенных. 45% опрошенных выразили недовольство.

Отвечая на вопрос об ожидаемом повышении заработной платы в думе, Стакис подчеркнул, что в этом году на повышение различных должностных окладов запланировано 32,4 млн евро, из которых 2% пойдут на заработную плату политических должностных лиц.