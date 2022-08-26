Стакис: на финальном этапе сноса памятника все работы выполнял один человек с двумя тракторами

На заключительном этапе сноса памятника в парке Победы в Пардаугаве всю работу по дроблению нижней части обелиска выполнил один человек с двумя тракторами, рассказал в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения мэр Риги Мартиньш Стакис.

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"Имя этого человека открыть не могу, но он свою работу сделал безупречно", — сказал Стакис.

Мэр столицы признал, что больше всего его беспокоило, упадет ли 79-метровый обелиск в правильном направлении, но строители были в этом абсолютно уверены. В результате нам пришлось полагаться на их опыт и профессионализм, а также на законы физики, сказал Стакис, добавив, что эти же строители ранее демонтировали высотные здания и дымоходы.

Политик отметил, что пока продолжаются строительные работы, парк Победы все равно будет окружен забором, но допускается, что со временем закрытый периметр будет уменьшаться.

В договоре со строителем указано, что строительные работы вокруг бывшего памятника должны быть завершены к 30 июня 2023 года, однако Стакис прогнозирует, что это может произойти и раньше.

Мэр Риги также подтвердил, что первая ночь после сноса обелиска памятника, по имеющейся в его распоряжении информации, прошла спокойно. По крайней мере у Стакиса нет информации о том, что зафиксированы какие-либо серьезные нарушения общественного порядка.

Как уже сообщалось, в четверг днем ​​в Пардаугаве был снесен самый большой памятник советской эпохи в Латвии и странах Балтии. В четверг был демонтирован последний элемент комплекса — 79-метровый обелиск, вершину которого украшали звезды.