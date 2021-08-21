Стакис надеется снизить цены на проезд в общественном транспорте

Бесплатный проезд для школьников и пенсионеров никуда не денется, а цены на билеты для других людей, возможно, удастся снизить. Об этом мэр Риги Мартиньш Стакис заявил на встрече с жителями Даугавгривы, пишет портал Lz.lv.

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По его словам, после того, как Рига больше не будет пользоваться услугами Rīgas karte, удастся сэкономить 20 миллионов евро в год.

"Мы закупили и работали с системой, устаревшей уже на момент покупки. За все время работы Рига выплатила "Рижской карте" примерно 200 млн. евро. Мы собираемся устранить посредников, которым выплачиваем огромные деньги ежегодно и напрямую управлять системой продажи билетов на общественный транспорт. И таким образом, думаю, нам не только удастся сохранить все скидки, но и сделать проезд на общественном транспорте дешевле", — заявил он.

При этом Стакис заверил, что бесплатный проезд для школьников и пенсионеров будет сохранен.

"Все скидки мы сохраним — очень трудно отобрать обратно то, что уже дано бесплатно", — пообещал он.

Ранее сообщалось, что Служба государственных доходов наложила арест на счета оператора системы электронных платежей в общественном транспорте Риги Rīgas karte.