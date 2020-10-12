Стакис намерен сделать Ригу первым в Балтии климат-нейтральным городом

В среду, 14 октября, на рассмотрение Совета Европы и Совета ЕС поступит письмо о достижении нейтральных для климата целей, подписанных мэрами ряда крупных городов Евросоюза. В частности, эту петицию подписал и мэр Риги Мартиньш Стакис, сообщили в Рижской думе.

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В письме градоначальники призывают руководство Еросоюза выделять деньги на восстановление зданий, реализацию "зеленой" инфраструктуры, экологический общественный транспорт и улучшение качества воздуха в крупных городах Европы.

Стакис заявил по этому поводу, что нынешнее руководство Рижской думы будет активно работать над тем, чтобы Рига стала первым климат-нейтральным городом в Балтии.