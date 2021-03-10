Стакис: Нас вынуждают отменить льготы на проезд в общественном транспорте
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Если 15 марта правительство примет решение ограничить заполняемость общественного транспорта в 30%, Рижская дума будет вынуждена отменить льготы на проезд в рижском общественном транспорте для детей, молодежи и пенсионеров. Об этом в эфире передачи Šodienas jautājums на телеканале LTV заявил мэр Риги Мартиньш Стакис.

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В Риге невозможно будет обеспечить 30% заполняемости общественного транспорта, как того требуют новые правила. Для этого вместо 350-400 транспортных средств нужно использовать 500-600, а их у Риги просто нет.

"Мы не можем увеличить поток общественного транспорта, потому что у нас физически нет ни машин, ни водителей, в данный момент задействованы все. Эти решения вынудили бы нас пересмотреть скидки, но даже если бы они были отменены у всех, мы все равно не смогли бы достичь 30%", — сказал Стакис.

Кроме того, неясно, как контролировать пассажиропоток.

"Как это сделать? На каждой из 1500 остановках общественного транспорта в Риге поставить по полицейскому, чтобы он контролировал, сколько пассажиров заходит в транспортное средство — чтобы не было больше 30%?" — недоумевает он.

Стакис предлагает оставить ограничение в 50% и ввести систему "осознанных поездок" — со справкой, которая будет удостоверять, куда пассажир едет: на работу, к врачу или на тренировку. Кроме того, считает он, заставлять пассажиров заходить только через переднюю дверь — плохая идея, потому что люди при этом не будут соблюдать дистанцию. Кроме того, открывающиеся двери обеспечивают проветривание, что в условиях пандемии необходимо.

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Мартиньш Стакис Rīgas satiksme Рижская дума
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