Стакис: не планируется сохранить ни одной части памятника в Пардаугаве

После демонтажа памятника советским воинам в Пардаугаве не планируется сохранить ни одной его части. Об этом завил в интервью программе Rīta panorāmā мэр Риги Мартиньш Стакис.

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Он рассказал, что памятник будет снесен по частям. Так как Музей оккупации не признал ни один из его элементов имеющим художественную ценность, памятник будет полностью утилизирован.

На 4 августа назначено заседание Комитета РД по финансовым и административным делам, на котором будет принято решение о финансировании демонтажа памятника советским воинам в Пардаугаве. По неофициальным данным, на это может потребоваться 2,1 млн. евро.

Стакис сказал, что демонтаж памятника составляет всего около 10% от стоимости всего проекта, потому что после этого территорию комплекса планируется превратить в парк. Застройщик для выполнения работ уже выбран, но из соображений безопасности муниципалитет не будет раскрывать его раньше времени. По этой же причине не анонсируется и начало работ по демонтажу.