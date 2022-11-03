Стакис не видит оснований менять правящую коалицию Рижской думы

Если ликвидировать одну из трех должностей вице-мэра Риги, придется начать переговоры о масштабных изменениях в столичной правящей коалиции, а это в данный момент нежелательно, заявил мэр Риги Мартиньш Стакис в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV).

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После того, как вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс прошел в Сейм, оппозиционная партия "Согласие" призвала Рижскую думу ликвидировать должность третьего вице-мэра.

Стакис признал, что в настоящее время планов по ликвидации одного поста вице-мэра нет, так как это могло бы вызвать необходимость создания новых отношений в коалиции и открытия переговоров в широком спектре.

По словам мэра, ему пока не поступила информация от фракций Национального объединения и Латвийского объединения регионов, кто из политиков Нацобъединения — Эйнар Цилинскис или Эдвард Ратниекс — будет выдвинут на пост вице-мэра.

В свою очередь, на место избранного в Сейм председателя комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Эдмунда Цепуритиса выдвинута кандидатура бывшей до сих пор его заместителем Селины Ванцане.

Стакис по-прежнему надеется, что новая правительственная коалиция проложит путь к вступлению в силу нового плана развития Риги.