Стакис: необходимо сотрудничать с частными детскими садами

Столичное самоуправление должно сотрудничать с частными дошкольными образовательными учреждениями, сказал мэр Риги Мартиньш Стакис в программе Латвийского радио "В точке пересечения".

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По его словам, данные о спросе на места в детских садах в ближайшие годы свидетельствуют о том, что к 2025 году очереди в сады в Риге закончатся.

К 2030 году некоторые группы, возможно, придется закрыть из-за отсутствия детей. В то же время в столичном регионе наблюдается противоположный процесс — здесь спрос на места в детских садах будет расти.

С учетом данных о том, что в каких-то районах Риги через 5-7 лет муниципальные сады будут не нужны, необходимо договариваться с частными детскими садами о том, чтобы они выполняли эти функции, а не строить новые сады, сказал Стакис.

В настоящее время самоуправление анализирует, в каких микрорайонах имеется спрос на места в детских садах, а затем планирует провести переговоры с частными детскими садами.

Стакис отметил, что спрос на места в детских садах выше в новых, растущих микрорайонах — Скансте, Дрейлини. Спрос есть и в центре, где работает много людей.