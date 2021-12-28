Стакис: нужно помнить, что сильные снегопады могут быть в январе и даже в марте
Foto: F64

Следует учитывать, что сильный снегопад, затрудняющий движение в городе, может произойти и в январе, и даже в марте, заявил во вторник в программе Латвийского телевидения мэр Риги Мартиньш Стакис (AP!).

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Председатель Рижской думы сказал, что каждый день оценивает город как пешеход или автомобилист. Мэр признал, что "нужно смотреть, куда ставить ногу, чтобы не поскользнуться".

"Есть много людей, которые хотят видеть улицы полностью чистыми, до асфальта. Но в то же время надо понимать — чтобы так было, надо вывозить не 3500 грузов со снегом, а 10 тысяч, надо использовать не 5500 тонн соли, а 10 тысяч тонн соли", — сказал Стакис.

Он пояснил, что в этом случае весь "зимний" бюджет уже был бы израсходован.

"Мне как хозяину нужно думать о том, что "красный", "оранжевый" снегопад может еще быть в январе, феврале и даже марте. И нужно смотреть, как мы сможем пережить всю эту зиму. Поэтому с этой точки зрения я скажу, что главная наша установка остается неизменной — по Риге должно быть можно проехать", — заявил политик.

Мэр Риги допускает, что можно дискутировать о количестве снега на улице, но движение не должно останавливаться.

Поскольку несколько дней в Риге не выпадает обильно снег, то ответственные службы могут сосредоточиться на уборке улиц третьей категории.

Как уже сообщалось, уборкой улиц, мостов, велосипедных дорожек и остановок общественного транспорта в Риге занимаются Daugavas labā krasta uzturētājs и Daugavas kreisā krasta uzturētājs, в которые объединились предприятия Ceļu pārvalde, Roadeks, Rīgas tilti и Pilsētas eko serviss.

Общая протяженность очищаемых дорог — до 1021 километра. Снег убирается с 1737 улиц Риги, разделенных на три категории.

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